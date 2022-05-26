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Угорщина запровадила заборону на продаж бензину іноземцям
Влада Угорщини вирішила заборонити АЗС заправляти паливом автомобілі з іноземними номерами. Обмеження починає діяти з 27 травня, повідомляє сербський телеканал РТС.
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"Уряд Угорщини ухвалив рішення, що з п'ятниці заправлятися на угорських АЗС дозволять лише власникам автомобілів із угорськими номерами", - повідомили в ефірі РТС.
Угорська влада заявляє, що ухвалила таке рішення, тому що в країні, на їхню думку, "набирає популярності бензиновий туризм". Це, як зазначає офіційний Будапешт, поставило під загрозу безперебійне постачання палива до країни.
Зазначимо, що в Україні з моменту скасування державного регулювання ціни на АЗС суттєво зросли. При цьому, заправитися, наприклад, у Києві можна лише на кількох АЗС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Фото: ua.depositphotos.com