Україна просить закрити доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами

Україна просить Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму, яким є факт захоплення військами Російської Федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Про це йдеться у спільному зверненні до МАГАТЕ, повідомляє Енергореформа.

"З метою повернення ситуації, пов'язаної з безпекою ядерних установок та об'єктів на майданчику ЧАЕС та в зоні відчуження в правове поле, наполягаємо на вчиненні невідкладних рішучих дій щодо (...) звернення МАГАТЕ до НАТО з вимогою ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) над територією України з урахуванням ризиків та географії розташування атомних станцій НАЕК "Енергоатом", – йдеться у зверненні до МАГАТЕ.

Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Згідно з текстом звернення, представники України також наполягають на діях з боку МАГАТЕ з негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань ближче 30 км від АЕС, а також активізації штабу при ЦІАС МАГАТЕ (Центр з інцидентів та аварійних ситуацій) щодо координації дій для попередження реалізації актів ядерного тероризму на ЧАЕС та гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу.

"Факт захоплення відомою в усьому світі ЧАЕС має всі ознаки акта ядерного тероризму, скоєного стосовно ядерних об'єктів ЧАЕС та її персоналу військовими формуваннями РФ", - наголошується у зверненні.

Його автори підкреслили, що персонал ЧАЕС, який вже сьомий день утримується російськими військовими без ротації, відчуває психологічний тиск і моральне виснаження і як наслідок має обмежені можливості для спілкування, пересування та здійснення в повному обсязі регламентних та ремонтних робіт, що призводить до порушення радіаційного режиму та становить небезпеку для його життя та здоров'я.

"Інформуючи МАГАТЕ про стан безпеки ядерних об'єктів в умовах воєнних дій, ми очікуємо на конкретні спільні дії з боку МАГАТЕ у вигляді "тиску рівних", що зазвичай використовується країнами-членами організації до сторін, які ухиляються від дотримання пріоритету безпеки", – наголошується у зверненні.

Водночас, автори звернення акцентують увагу на тому, що Російська Федерація повністю ігнорує принципи миру, безпеки та єднання, заради яких створювалося МАГАТЕ у структурі ООН, і у зв'язку з цим пропонують виключити її доступ до інтелектуальних та технічних ресурсів агентства з одночасним посиленням контролю над використанням ядерного матеріалу у цій країні.

Крім того, вони наполягають на розірванні всіх відносин із усіма відповідальними за атомну енергетику громадянами РФ, працевлаштованими у всіх структурах ООН.

"Спільне перебування у міжнародних організаціях у існуючому форматі з такими країнами-членами є неприйнятним для України і, сподіваємось, для інших країн-членів також", – висловили надію автори звернення.

Вони також наголосили, що військова агресія РФ як ядерної держави проти України під цинічною назвою "спеціальна операція з примусом до миру" зруйнувала фундаментальні засади системи міжнародної безпеки, сформованої після Другої світової війни.

Зазначимо, російські окупаційні війська, що вторглися на територію Чорнобильської АЕС, відчувають значне зовнішнє та внутрішнє радіаційне опромінення .