Усі українські АЕС працюють у штатному режимі

Усі атомні електростанції в Україні працюють у штатному режимі. Про це повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"Всі атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі. Виконання виробничої програми та, відповідно, вироблення електроенергії стабільні, згідно із затвердженим графіком, проводяться всі заплановані заходи. Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Радіаційне, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах чинних норм", - сказано в повідомленні.

Забезпечення режиму фізичного захисту, охорони та оборони АЕС здійснюється відповідно до міжнародної Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та вимог законів України.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон та прилеглих територій, а також особливо важливих об'єктів станцій за межами їх захищених зон – під посиленим наглядом особового складу військових частин, що забезпечують охорону та оборону АЕС, а також, Усі вони переведені в режим посиленого чергування. Також посилено фізичний захист АЕС.

Підрозділи фіззахисту вітчизняних АЕС та частини Національної гвардії забезпечують безперервність функціонування систем фізичного захисту АЕС, безумовне виконання вимог пропускного та внутрішньооб'єктних режимів, посилений рівень охорони ядерних установок та ядерних матеріалів, заходи запобігання кризовим та надзвичайним ситуаціям.

Жодних проявів, що свідчать про можливість здійснення будь-яких дій, які могли б призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано.

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