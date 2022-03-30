В офісах "Газпрому" в ЄС пройшли обшуки - ЗМІ

Європейський антимонопольний орган 30 березня розпочав обшуки в офісах російського монополіста "Газпрому" в Євросоюзі. Про це повідомляє Reuters.

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Європейський регулятор розслідує причетність "Газпрому" до штучного завищення цін на газ на європейських ринках та зловживання монополією.

Глава антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер у січні звернулася до газових компаній, включаючи "Газпром", із питанням про дефіцит постачань після звинувачень російського монополіста в тому, що він утримує додаткові поставки, які могли б знизити ціни на газ.

Компаніям, яких визнають винними у порушенні антимонопольних правил ЄС, загрожує штраф у розмірі до 10% їхнього світового обороту. "Газпром" уникнув штрафу у 2018 році після того, як після розслідування погодився реформувати свої механізми ціноутворення та прокласти шлях конкурентам у Східній Європі.

Зазначимо, що у свою чергу глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що таке розслідування потрібно було розпочати ще у 2020 році, адже вже тоді для цього було достатньо підстав.

Тим часом РФ продовжує відкрито вести газову війну. Путін 23 березня заявив, що РФ більше не збирається приймати долари та євро як оплату за природний газ і перейде до розрахунків у рублях. Уряд та центральний банк у РФ уточнять деталі протягом тижня. Проте Європа та Японія відмовилися погоджуватися на такі умови.

До того ж Німеччина, яка раніше відмовлялася припиняти купувати енергоресурси в РФ, готується до зупинки постачання російського газу та запускає резервний енергетичний план.

Фото: ua.depositphotos.com