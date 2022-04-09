Вінницькі та житомирські газовики допоможуть відновлювати газові мережі у місцях боїв у Київській області

З 11 квітня 10 бригад АТ “Вінницягаз” та 8 бригад АТ “Житомиргаз” працюватимуть у Київській області над відновленням газопостачання.

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Про це повідомляє пресслужба регіональної газової компанії (РГК).

За інформацією РГК, газопостачання працівники облгазів відновлюватимуть у Бучі, Гостомелі, Бородянці та Ірпені.

Для цього газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією: електрогенератори, електровідбійники, різаки, болгарки, зварювальні апарати, драбини, набори інструментів та необхідні комплектуючі і матеріали для ремонту мереж.

Як повідомлялося раніше, станом на 15 березня відновлено газопостачання для понад 24 тисяч жителів у зоні бойових дій.

Зокрема, на той час лише аварійники "Харківгазу" та "Харківміськгазу" повернули тепло в 15 тисяч будинків.

Після обстрілів окупантами житлових масивів Харкова та області реактивними системами залпового вогню "Ураган" було пошкоджено газорозподільні газопроводи.

Нагадаємо, вся інфраструктура Ізюма Харківської області знаходиться під постійним обстрілом російських окупантів. Масштаби руйнувань газопроводів вимагають фактично відновлення мереж міста, що можливе лише після припинення активних бойових дій.

Також газовики поновили подачу газу споживачам у Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Київській та Запорізькій областях.