Запорізька ТЕС перестала працювати через окупацію

Керівництво Запорізької теплової електростанції було змушене прийняти рішення про зупинення ТЕС, бо на підприємстві закінчилося вугілля, а організувати його регулярне постачання немає можливості через окупацію.

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Про це повідомляє мер Енергодару, де розташована ТЕС, Дмитро Орлов.

"Це пов'язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними труднощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об'єкти інфраструктури, мости та ділянки залізниці", — розповів Орлов, пояснюючи причини зупинки ТЕС.

Він уточнив, що ситуація, що склалася, не вплине на надання комунальних послуг в Енергодарі. Тобто електро-, тепло- та водопостачання в Енергодарі буде без перебоїв, усе переведено на ЗАЕС. Але можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

Персонал теплової станції тимчасово переведений на простій.

Раніше окупаційні війська РФ заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати із міста навіть у службових справах.

Російські військові не випустили з Енергодару головного інженера ЗАЕС Юрія Черничука, який мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом", проведення якого мало відбутися 4 травня у Запоріжжі.