Збитки Операторів ГРМ від російської агресії оцінюються в 9,9 млрд грн

За три місяці війни в Україні розмір збитків від пошкодження критичної інфраструктури через дії російських загарбників досяг 9,9 млрд грн. За цей час було відновлено газопостачання для 390 тис. українських родин.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба РГК.

Так, з початку російського вторгнення є випадки цілеспрямованого знищення об’єктів критичної інфраструктури російськими загарбниками: знищено 5 тис. км газорозподільних мереж, розтрощено 311 одиниць високотехнологічного сучасного автотранспорту та зруйновано 6 тис кв. м будівель.

"Завдяки самовідданості та професійності працівників, зараз швидко відновлюється пошкоджена критична інфраструктура. В портфелі РГК налічується 130 прямих договорів зі світовими та європейськими виробниками газового обладнання та устаткування, що дозволяє швидко забезпечувати їх доставку. Зараз виробничі потужності RGC Production переорієнтувались на потреби відновлення газопостачання в деокупованих областях", - говорить операційний директор РГК Олексій Тютюнник.

Також через бойові дії було відключено і пошкоджено 1 074 газорозподільних та 2 739 шафових газорегулюючих пунктів. Фахівці Операторів ГРМ відновили роботу 390 газорозподільних та 929 шафових пунктів.

Нагадаємо, що РГК направила 200 млн гривень на відновлення інфраструктури.