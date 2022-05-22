Банкіри прогнозують стабілізацію курсу долара в Україні

Курс долара в обмінниках становитиме 34-36 грн/дол найближчим часом, вартість валюти стабілізується на цій позначці, прогнозує виконавчий директор Незалежної асоціації українських банків Олена Коробкова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Свій прогноз експерт озвучила в ефірі телемарафону.

Вона вважає, що після зняття обмежень станеться нормалізація готівкового валютного курсу протягом 10 днів.

"Для того, щоб ситуація після подібних регуляторних рішень вирівнялася, знадобиться 2-3 тижні. Нормалізацію курсу спостерігатимемо в найближчі 10 днів, коли білий і сірий ринок вирівняються і стануть майже однаковими", - сказала Коробкова.

Вона пояснила, що Нацбанк зняв обмеження для встановлення банками курсу на готівковому ринку, щоб запобігти так званому валютному туризму.

"Люди переходили кордон, знімали там валюту зі своїх рахунків, поверталися в Україну та обмінювали її за курсом 35-36 грн/дол. Така ситуація під час війни абсолютно неприйнятна, коли існує сірий валютний ринок з котируваннями на 30% вище за офіційний курс", - розповіла Коробкова.

Нагадаємо, Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більш як на 10%. При цьому офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/дол. США.