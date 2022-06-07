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GAGARIN NEWS: запущено новинний портал про світ крипти для Європи, США та СНД
Перше у світі розважально-інформаційне шоу про крипту та блокчейн GAGARIN SHOW, яке виходить на YouTube з 2020 року, масштабується. Його засновники повідомляють про початок роботи порталу GAGARIN NEWS.
"GAGARIN NEWS — це інтернет-ресурс криптоновин для читачів з усього світу. Все про крипту, все для крипти англійською, українською та російською мовами", - повідомляють засновники проекту.
GAGARIN NEWS крок за кроком залучатиме читачів до світу криптовалют. Редакція прагне популяризувати нову еру крипти та блокчейну, що незворотно змінюють цивілізацію та світ прямо зараз. У майбутньому на основі сучасних алгоритмів ресурс надаватиме унікальні технічні інструменти.
Команда GAGARIN NEWS створюватиме свіжий продукт, який виділятиметься ексклюзивним візуальним рядом та нетривіальним контентом. Йдеться не лише про новини, але й про статті, аналітику, інтерв'ю та авторську думку. У майбутньому на читачів очікують ролики та подкасти. Також редакція буде вести календар подій у світі крипти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Публікації GAGARIN NEWS матимуть два режими — "новачок" та "просунутий користувач", з можливістю їхнього вибору. Отже читачі зможуть перемикати режим та читати статті, написані або спрощено та доступно, або у стилі, орієнтованому на людей, які вже повністю в темі блокчейну. Саме цей формат — "крипта для чайників" та "крипта НЕ для чайників" — вже успішно впроваджено у GAGARIN SHOW", - повідомляють засновники проекту.
"Я чітко усвідомлюю всю актуальність теми блокчейну і буквально глобальний запит на якісний контент про крипту. До того ж мені небайдужа обізнаність користувачів у цій тематиці. Тому масштабування більш локального GAGARIN SHOW в міжнародний та багатомовний проєкт GAGARIN NEWS є цілком логічним кроком нашої команди, яка послідовно популяризує крипту як індустрію", — підкреслює Володимир Носов.
ДОВІДКА
Володимир Носов — підприємець, СЕО WhiteBIT, найбільшої криптовалютної біржі Європи. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.
GAGARIN SHOW — перше у світі розважально-інформаційне шоу про криптовалюти з багатотисячною аудиторією. З липня 2020 року в ефір вийшло 77 випусків, які подивилося 18 млн людей.