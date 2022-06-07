GAGARIN NEWS: запущено новинний портал про світ крипти для Європи, США та СНД

Перше у світі розважально-інформаційне шоу про крипту та блокчейн GAGARIN SHOW, яке виходить на YouTube з 2020 року, масштабується. Його засновники повідомляють про початок роботи порталу GAGARIN NEWS.

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"GAGARIN NEWS — це інтернет-ресурс криптоновин для читачів з усього світу. Все про крипту, все для крипти англійською, українською та російською мовами", - повідомляють засновники проекту.

GAGARIN NEWS крок за кроком залучатиме читачів до світу криптовалют. Редакція прагне популяризувати нову еру крипти та блокчейну, що незворотно змінюють цивілізацію та світ прямо зараз. У майбутньому на основі сучасних алгоритмів ресурс надаватиме унікальні технічні інструменти.

"Технологія блокчейн набирає обертів та викликає інтерес у дедалі більшої кількості людей. Адже блокчейн впевнено вийшов на геополітичну арену та став важелем глобальних процесів у економіці та суспільстві. Разом з тим ця новітня технологія досі залишається terra incognita для великої кількості людей. Отже місія GAGARIN NEWS — популяризувати блокчейн та зробити технологію масовою, надавати якісний контент, глибоку аналітику, яка у стане у пригоді тим, хто тільки заходить в індустрію, і тим, хто давно вже в ній" Володимир Носов ініціатор та засновник проєкту GAGARIN NEWS, СЕО криптовалютної біржі WhiteBIT.

Команда GAGARIN NEWS створюватиме свіжий продукт, який виділятиметься ексклюзивним візуальним рядом та нетривіальним контентом. Йдеться не лише про новини, але й про статті, аналітику, інтерв'ю та авторську думку. У майбутньому на читачів очікують ролики та подкасти. Також редакція буде вести календар подій у світі крипти.

"Публікації GAGARIN NEWS матимуть два режими — "новачок" та "просунутий користувач", з можливістю їхнього вибору. Отже читачі зможуть перемикати режим та читати статті, написані або спрощено та доступно, або у стилі, орієнтованому на людей, які вже повністю в темі блокчейну. Саме цей формат — "крипта для чайників" та "крипта НЕ для чайників" — вже успішно впроваджено у GAGARIN SHOW", - повідомляють засновники проекту.

"Я чітко усвідомлюю всю актуальність теми блокчейну і буквально глобальний запит на якісний контент про крипту. До того ж мені небайдужа обізнаність користувачів у цій тематиці. Тому масштабування більш локального GAGARIN SHOW в міжнародний та багатомовний проєкт GAGARIN NEWS є цілком логічним кроком нашої команди, яка послідовно популяризує крипту як індустрію", — підкреслює Володимир Носов.

ДОВІДКА

Володимир Носов — підприємець, СЕО WhiteBIT, найбільшої криптовалютної біржі Європи. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.

GAGARIN SHOW — перше у світі розважально-інформаційне шоу про криптовалюти з багатотисячною аудиторією. З липня 2020 року в ефір вийшло 77 випусків, які подивилося 18 млн людей.