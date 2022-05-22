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Гороховський закликав НБУ повернути єдиний курс долара

Гороховський закликав НБУ повернути єдиний курс долара

Співзасновник monobank Олег Гороховський закликав Національний банк України подумати над переглядом політики щодо валютного ринку. Банкір вважає, що регулятору слід обговорити з банками та учасниками ринку повернення до єдиного валютного курсу.

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Про це Горохівський заявив у Facebook.

"У нас завжди в додатку був єдиний курс - для операцій з картами, для обміну всередині програми і для ФОП (ФОП). Чому? Тому що це вірно. Наявність різних курсів - це складно", - наголошує Гороховський.

Він пояснює, що правила, встановлені НБУ, змушують банки запроваджувати різні курси долара. Справа в тому, що за операціями у додатку та операціями ФОП курс не може відрізнятися більш ніж на 1% від курсу НБУ, а за картковими транзакціями та обміном у відділеннях може.

"Ну і виходить "красиво" – продавати валюту ФОП ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи "щасливі", - констатував банкір.

Крім того, під час війни багато клієнтів українських банків виїхали за кордон, тому продаж валюти клієнтам за кордоном – це величезні обсяги. Раніше діяли обмеження курсу для конвертації, але тепер їх немає.

"Тут виходить "дилема ув'язненого" – всі чекають, хто з банків першим поставить ринковий курс за картами (~36-37) і від кого втечуть усі клієнти в банки, які поки що курс не поставили", - розповів Гороховський, закликавши НБУ повернути єдиний курс.

Нагадаємо, НБУ 20 квітня скасував обмеження, за яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам встановлювати вільний курс валюти для безготівкового обміну за картковими рахунками. На думку регулятора, це має вирівняти умови роботи фінустанов порівняно з обмінниками та сприятиме зменшенню коливань вартості валюти.

Автор:
Віта Молодан