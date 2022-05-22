Гороховський закликав НБУ повернути єдиний курс долара

Співзасновник monobank Олег Гороховський закликав Національний банк України подумати над переглядом політики щодо валютного ринку. Банкір вважає, що регулятору слід обговорити з банками та учасниками ринку повернення до єдиного валютного курсу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Горохівський заявив у Facebook.

"У нас завжди в додатку був єдиний курс - для операцій з картами, для обміну всередині програми і для ФОП (ФОП). Чому? Тому що це вірно. Наявність різних курсів - це складно", - наголошує Гороховський.

Він пояснює, що правила, встановлені НБУ, змушують банки запроваджувати різні курси долара. Справа в тому, що за операціями у додатку та операціями ФОП курс не може відрізнятися більш ніж на 1% від курсу НБУ, а за картковими транзакціями та обміном у відділеннях може.

"Ну і виходить "красиво" – продавати валюту ФОП ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи "щасливі", - констатував банкір.

Крім того, під час війни багато клієнтів українських банків виїхали за кордон, тому продаж валюти клієнтам за кордоном – це величезні обсяги. Раніше діяли обмеження курсу для конвертації, але тепер їх немає.

"Тут виходить "дилема ув'язненого" – всі чекають, хто з банків першим поставить ринковий курс за картами (~36-37) і від кого втечуть усі клієнти в банки, які поки що курс не поставили", - розповів Гороховський, закликавши НБУ повернути єдиний курс.

Нагадаємо, НБУ 20 квітня скасував обмеження, за яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам встановлювати вільний курс валюти для безготівкового обміну за картковими рахунками. На думку регулятора, це має вирівняти умови роботи фінустанов порівняно з обмінниками та сприятиме зменшенню коливань вартості валюти.