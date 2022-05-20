На рахунки НБУ за два тижні роботи UNITED24 надійшло понад $36,7 млн, - Мінцифри

На рахунки Національного банку України за два тижні роботи платформи UNITED24 надійшло понад 36,7 мільйона доларів.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що кошти перераховуються на офіційні рахунки Нацбанку та виділяються уповноваженими міністерствами на покриття найнагальніших потреб.

"Міністерство охорони здоров’я закупає шість апаратів штучної вентиляції легень для закладів екстреної медичної допомоги в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Одеській областях. Кожен апарат коштує 1 млн грн. Міністерство оборони - 30 492 бронежилети та 35 674 каски", - поінформував голова Мінцифри.

Зокрема, кошти за напрямом "Відбудова України" продовжують збирати на рахунках, згодом вони будуть використані на відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на відновлення України потрібно щонайменше 600 мільярдів доларів. Реконструкція передбачатиме не лише відновлення інфраструктури, а й розвиток нової економіки та нових європейських інституцій.