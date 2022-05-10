НБУ заборонив оплачувати українськими картками купівлю цінних паперів, акцій та облігацій з карток за кордоном

Національний банк України на якийсь час заборонив розрахунки за кордоном для купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та оплати брокерських послуг за цими операціями з карток українських банків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресс-служба регулятора.

"Зміни спрямовані на обмеження непродуктивного відтоку капіталу та захист міжнародних резервів України", - додали до НБУ.

Однак нові правила не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг, які й надалі можуть проводитись без обмежень. Також НБУ дозволив проводити перекази за кордон для виплати аліментів.

Нагадаємо, у Національному банку вже всерйоз заговорили про послаблення на валютному ринку. У регуляторі також заявили, що поступово повертатимуться у плаваюче курсоутворення, коли основні показники роботи валютного ринку почнуть повертатися до показників до 24 лютого.