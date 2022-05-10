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НБУ заборонив оплачувати українськими картками купівлю цінних паперів, акцій та облігацій з карток за кордоном
Національний банк України на якийсь час заборонив розрахунки за кордоном для купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та оплати брокерських послуг за цими операціями з карток українських банків.
Про це повідомляє пресс-служба регулятора.
"Зміни спрямовані на обмеження непродуктивного відтоку капіталу та захист міжнародних резервів України", - додали до НБУ.
Однак нові правила не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг, які й надалі можуть проводитись без обмежень. Також НБУ дозволив проводити перекази за кордон для виплати аліментів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у Національному банку вже всерйоз заговорили про послаблення на валютному ринку. У регуляторі також заявили, що поступово повертатимуться у плаваюче курсоутворення, коли основні показники роботи валютного ринку почнуть повертатися до показників до 24 лютого.