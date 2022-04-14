Пенсії та зарплати бюджетникам будуть виплачені у повному обсязі

Пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери будуть виплачені у повному обсязі. Про це під час телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Ми готуємося максимально здійснювати всі витрати. Насамперед — виплати пенсій, заробітних плат. Це захищені витрати, вони будуть здійснені вчасно та в повному обсязі. Тому жодних підстав, що будуть затримки, немає. Ми намагаємося максимально перекрити відсутність чи втрату доходів за рахунок інших джерел", — сказав він.

За словами міністра, держбюджет зараз наповнюється за рахунок міжнародної допомоги та державних облігацій.

Нагадаємо, 25 березня українцям почали виплачувати пенсії за квітень.