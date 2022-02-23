Платіжна система Paysera відмовилася здійснювати операції з рублем та закрила рахунки російських клієнтів

Литовська компанія Paysera, що надає фінтехуслуги, оголосила, що більше не працюватиме з Росією та національною валютою рублем. Про це повідомляє литовське видання LRT.

Зокрема, Paysera відмовилася обслуговувати операції у російських рублях, закриє рахунки клієнтів із Росії. Компанія обмежить відправку грошей до банків Росії та Білорусі, і з них.

"Санкції ЄС щодо російських банків від 22 лютого - це компроміс, який має бути прийнятий усіма членами ЄС. Ми солідарні з українцями і не обслуговуватимемо практично всі операції, пов'язані з Росією", - заявив генеральний директор Paysera Гінтаутас Межятіс.

Крім того, якщо бенефіціаром будь-якої компанії є громадянин РФ, то Paysera також не надаватиме їй свої послуги.

Відповідно до підписаних договорів, обмеження на транзакції можуть бути реалізовані після 60-денного періоду повідомлення.

Межятіс додав, що, якщо США та Євросоюз введуть нові санкції щодо російського фінансового сектора, то їх компанія застосує негайно.

У компанії не уточнили, які збитки зазнає Paysera через фактичну відмову від російського ринку.

Рішення Paysera зупинити переведення до Росії пов'язане з агресією РФ проти України. Через це Великобританія вирішила запровадити новий пакет санкцій проти п'яти основних банків Російської Федерації. Євросоюз вжив низку обмежувальних заходів і вже готується запровадити санкції, які сильно вдарять по РФ, зокрема, обмежать доступ країни до фінансового ринку та ринку капіталу ЄС.

США пішли ще далі і запровадили жорсткі санкції щодо суверенного боргу РФ та російських еліт. Країна приймає пакунок санкцій, який повинен зупинити агресію Кремля, розуміючи, що це може вдарити і по економіці США.