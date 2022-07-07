Шмигаль відзвітував про завершення "єПідтримки": видані картки отримають нове призначення

Програма "єПідтримка", яку Кабінет міністрів запустив в березні, повністю реалізована. Як повідомляє пресслужба уряду, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 7 липня.

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"Всі хто подавався на виплату в розмірі 6500 грн, — її отримали. Це майже 5 мільйонів громадян. Фінальна сума всіх виплат склала 30,9 мільярда гривень. Сьогодні уряд прийме постанову, яка дозволяє отримувати дохід від військових облігацій завдяки цим карткам "єПідтримка", - повідомив голова Кабміну.

Нагадаємо, що спочатку програма "єПідтримка" була запроваджена в грудні 2021 року для виплати 1 тисячі гривень для тих громадян, хто отримав курс щеплення проти коронавірусної інфекції, отримав доступ до сервісу держпослуг "Дія" та оформив спеціальну картку в одному з банків-партнерів. Гроші можна було витратити лише на певні товари чи послуги. Уряд планував, що програма буде діяти впродовж одного року.

Однак після повномасштабного російського вторгнення питання Covid-19 та вакцинації втратили суспільну актуальність, а 4 березня, Кабмін за ініціативою президента Володимира Зеленського ввів нову програму виплат по 6,5 тисячі гривень людям, що втратили роботу через ведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Отримати таку допомогу на картки, оформлені в рамках "єПідтримки" (раніше чи спеціально для цього), можна було незалежно від проходження вакцинації проти Covid-19, однак подати заявку можна було лише до кінця березня.

Спочатку на ці цілі було виділено 21,5 мільярда гривень, однако згодом виявилося, що грошей всім бажаючим не вистачило, і уряд згодом виділяв додаткові кошти на реалізацію програми. Також значне, на 5,8 мільярда гривень, збільшення фінансування "єПідтримки" було передбачене прийнятим Верховною Радою 31 травня законом.

Нагадаємо також, що після початку повномасштабної війни з Росією Міністерство фінансів почало випускати ОВДП, кошти від розміщення яких передбачено направляти на військові потреби. Загальний обсяг залучених через військові ОВДП коштів за підсумком відповідних аукціонів за період воєнного стану станом на кінець червня становив понад 81,2 млрд грн, 436,6 млн долларів та 283,4 млн євро, причому ця сума виявилася меншою, ніж країна витратила за цей період на погашення випущених раніше облігацій, навіть без урахування віплати відсотків по них.

Зазначимо при цьому, що після підвищення 2 червня Національним банком України облікової ставки до рекордних 25% доцільність купівлі ОВДП різко впала, однак Кабмін вже 7 червня, попри небажання Мінфіну, прив'язав ставку по військовим облігаціям до облікової ставки НБУ.