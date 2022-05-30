Стало відомо, коли держава відновить виплати за програмою "єПідтримка"

Грошей на програму на "єПідтримка" не вистачило, проте держава незабаром планує відновити фінансування.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram .

"Знаю, що багато підприємців (особливо з Маріуполя) скаржаться, що не змогли отримати досі "єПідтримку", хто подав заявку наприкінці березня. Це правда, грошей на програму не вистачило", - зазначив нардеп.

За його словами, ситуація зміниться вже незабаром.

"Але найближчим часом будуть проголосовані зміни до бюджету № 7413, якими передбачаються додаткові 5,8 млрд гривень на цю програму", - додав він.

Таким чином усі, хто подав заявку 26-31 березня, мають нарешті отримати обіцяні виплати.

Нагадаємо, що уряд надав Міністерству економіки України 1,882 млрд гривень для виплат по 6500 гривень за програмою "єПідтримка" українцям, які втратили роботу через вторгнення РФ.