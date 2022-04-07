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У Лукашенка вирішили розраховуватися за зовнішніми держпозиками у білоруських рублях
Уряд Білорусі погашатиме зобов'язання перед Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях. Про це повідомила прес-служба Радміну.
"Виконання своїх зобов'язань щодо погашення основного боргу та відсотків за зовнішніми державними позиками, залученими від МБРР, ЄБРР, СІБ, республіка здійснюватиме в білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти на дату платежу", - заявили в Радміні.
Відомство посилається на спільну постанову уряду та Нацбанку.
Відзначено, що це вимушений захід, тому що через введені санкції Республіка Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах США та євро, а також аналогічними діями перерахованих вище організацій з припинення розрахунків за своїми зобов'язаннями.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За день до цього Міністерство фінансів Російської Федерації через санкції США не змогло розплатитися євробондами в доларах. Відомство спробувало використовувати рублі, але іноземний банк-кореспондент не прийняв платіж у цій валюті.
Уряд США прийняв рішення заборонити Російській Федерації виплачувати за борговими зобов'язаннями в доларах з рахунків американських фінансових установ, щоб змусити РФ обирати між дефолтом та скороченням фінансування війни.