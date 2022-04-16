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У monobank збій, роботу відновлять за годину: Гороховський
У роботі monobank стався технічний збій. Але роботу сервісу обіцяють відновити якомога швидше - за годину.
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16 квітня співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що стався технічний збій.
За його словами, над вирішенням проблеми вже працюють і орієнтовний час відновлення становить приблизно одну годину.
Раніше, 11 квітня, маштабний збій стався у роботі "Приватбанку". Тоді співробітники банку вимушенені були продовжити технологічну паузу у проведенні платежів через додаток "Приват24". Цю паузу задля проведення технічних робіт у банку ввели з 23:00 неділі, 10 квітня. Планувалося, що вона продовжиться до 8:00 наступного дня. Але зрештою сервіс запрацював лише 12 квітня.Підписуйтеся на наш YouTube канал