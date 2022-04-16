У monobank збій, роботу відновлять за годину: Гороховський

У роботі monobank стався технічний збій. Але роботу сервісу обіцяють відновити якомога швидше - за годину.

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16 квітня співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що стався технічний збій.

За його словами, над вирішенням проблеми вже працюють і орієнтовний час відновлення становить приблизно одну годину.