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У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону російського рубля
Нардепи подали законопроєкт №7334 щодо заборони будь-якого використання російського рубля в Україні у воєнний час.
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Серед пунктів документа:
- заборонити будь-яке використання російського рубля в межах України та для транскордонних переказів та переміщень;
- примусово депонувати активи у російських рублях під час дії воєнного стану; це не зупиняє право власності на такі активи, але тимчасово обмежує його;
- вивести з цивільного обороту активи, виражені в російських рублях, що належать на праві власності резидентам РФ або резидентам України, які під контролем резидентів РФ, цей процес не вимагає рішення суду, на відміну від конфіскації;
- заборонити встановлення обмінного курсу (крос-курсу) російського рубля, крім випадків встановлення суми репарацій РФ на користь України.
Передбачена також можливість обмежень на валюти інших країн, що сприяють агресії РФ проти України,
Незаконні дії з російськими рублями будуть криміналізовані.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що дефолт Росії може наступити протягом кількох тижнів.
А голова центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна 18 квітня заявила, що Росію очікує сплеск цін на окремі товари у другому та третьому кварталах 2022 року.