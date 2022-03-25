В Україні починають виплату квітневих пенсій, — Зеленський

Українцям починають платити пенсії за квітень - Пенсійний фонд уже робить перерахування Ощадбанку. Про це у п'ятницю, 25 березня, заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, повідомляє офіційний Telegram-канал глави держави.

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"Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Завтра гроші будуть у людей на картках", - сказав президент України.

Він додав, що "Укрпошта" розвозитиме готівку тим, хто не оформив карти.

"Днями хвиля виплат охопить усю державу", - наголосив Зеленський.

"Укрпошта" разом із Пенсійним фондом та Міністерством соціальної політики робить все, щоб навіть у складних умовах воєнного стану громадяни своєчасно отримали соцвиплати за березень .

Ті, хто виїхав з місця фактичного проживання, можуть отримати свої виплати на нову адресу.

Влада також вирішила, що якщо той чи інший банк, через який виплачуються пенсії, не зможе робити виплати, цю функцію візьме на себе державний Ощадбанк.

Фото: ua.depositphotos.com