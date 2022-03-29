За місяць від продажу військових облігацій до держбюджету надійшло 26 млрд грн

Протягом місяця з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міністерство фінансів провело вісім аукціонів із продажу військових облігацій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ). За даними депозитарію НБУ, завдяки аукціонам до державного бюджету станом на 28 березня 2022 року залучено майже 26 млрд грн та близько 12 млн доларів США.

У Нацбанку зазначають, що найбільший портфель військових ОВДП (облігацій внутрішньої держпозики – Delo . ua ) традиційно сконцентрований у банків – первинних дилерів.

Водночас динамічно збільшується обсяг торгів на вторинному ринку, який за минулий тиждень зріс до 6,6 млрд грн.

Так, станом на 28 березня, вже понад 3 тисячі українців та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4,5 млрд грн і близько 1,6 млн долл. США.

"Національний банк закликає долучатися до підтримки державного бюджету України та таким чином зміцнювати фінансовий фронт нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Національний банк розпочав публікацію статистики депозитарію НБУ з військових облігацій на щотижневій основі 22 березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що станом на 21 березня військові ОВДП скупили вже понад 2 тисячі громадян та представників українського бізнесу на суму майже 4 мільярди гривень та 742 тисячі доларів.

Нагадаємо, 25 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) "Військові облігації".

Кабмін планує випустити ОВДП обсягом до 400 млрд грн.