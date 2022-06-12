На лікування до Норвегії та Данії евакуювали 19 українців, які зазнали тяжких травм через російську агресію, - МОЗ

Дев'ятнадцятьох українських громадян зі складними мінно-вибуховими пораненнями та захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо, відправили на лікування до Норвегії та Данії.

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Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що серед пацієнтів є жінка, яка на початку березня постраждала від ворожих обстрілів під Києвом. І станом на 12 червня знаходиться у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування.

"Загалом евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування", - наголосили у прес-службі МОЗ.

Спочатку хворих та поранених перевезли до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування до Норвегії та Данії.

Варто зазначити, що голова ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" Дмитро Шимків наголосив, що мільйони українських переселенців у ЄС потребують доступу до українських ліків. Окрім цього, в Україні через бойові дії практично припинилося лікування хворих на рак.