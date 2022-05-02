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У КМДА закликали українців якнайшвидше пройти вакцинацію від правця та дифтерії
Київська міська державна адміністрація нагадала, що всі дорослі мають робити щеплення проти правця та дифтерії відповідно до календаря вакцинації. У разі війни вакцинація проти цих хвороб стає ще важливішою.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.
У КМДА наполегливо рекомендують українцям перевірити, коли востаннє було зроблено щеплення. Згідно з календарем вакцинації, щеплення проти правця та дифтерії потрібно робити один раз на 10 років, починаючи з 16 років.
"Зараз ризик отримати травму значно збільшується, зростає і загроза правця. Хвороба передається при попаданні в рану забрудненого ґрунту через травмування гострими предметами або уламками деревини. Можливість захворіти на дифтерію в умовах скупчення та переміщення великої кількості людей збільшується", — наголошують у КМДА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тому у Київській міськраді закликають українців порадитися зі своїм сімейним лікарем та зробити щеплення проти правця та дифтерії. Поворозник уточнив, що у всіх комунальних закладах вакцина є.