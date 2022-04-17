Армія РФ перекидає свої підрозділи в Україну із трьох областей Росії

Російські війська переміщують свої підрозділи на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей.

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Про це 17 квітня повідомляє прес-служба Генерального Штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

За даними Генштабу, підрозділи ЗС РФ, що знаходяться на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. При цьому вони змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

У Генеральному штабі зазначають, що підрозділи окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення, зростає невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні.

Зокрема, російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість палива, що поставляється, і харчування.

У той же час, як заявили в Генштабі, ведеться підготовка підрозділів 810 та 155 окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація зараз уточнюється.

Крім цього, у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участю представників федеральної служби безпеки Російської Федерації, була проведена перевірка боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Як з'ясувалося під час перевірки, ці підрозділи не готові до ведення бойових дій.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено п'ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи супротивника.

Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу вражено тринадцять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, п'ять БПЛА та шість крилатих ракет.

Нагадаємо, 16 квітня російські військові вчинили обстріл житлових районів міста Харків.

Раніше військові РФ запустили крилату ракету великої дальності "Калібр" та обстріляли Слобідський та Основенський райони Харкова. Загинули двоє мирних жителів, ще 18 дістали поранення.