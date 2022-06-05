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Байдена та його дружину терміново евакуювали з дому через підозрілий літак
Президента США Джо Байдена з дружиною Джілл Байден евакуювали зі свого будинку в містечку Рехобот-Біч у штаті Делавер, де подружжя проводило вихідні, до місцевої пожежної частини.
Про це повідомляє видання Fox News.
Евакуацію президентського подружжя провели як запобіжний захід у суботу, 5 червня, після того, як невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір.
У службі охорони розповіли, що це був приватний літак, пілот якого не працював на належному радіоканалі і не дотримувався вказівок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після виявлення літака було терміново виведено із зони обмеження, а пілота тепер допитають.
У Федеральному управлінні цивільної авіації пояснили, що у разі небезпеки військові літаки та вертольоти берегової охорони часто використовуються для перехоплення літаків, які порушують зону обмеження польотів через територію домоволодіння президента США.
Перехоплені повітряні судна перенаправляються до найближчого аеропорту, де екіпажі допитуються правоохоронними органами. Пілотам загрожують потенційні кримінальні чи цивільні санкції.
За даними американських ЗМІ, президент Джо Байден та перша леді вже повернулися до своєї резиденції. Білий дім повідомив пресу про те, що сталося майже через годину після інциденту.