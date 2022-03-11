Чернігів залишився без води через ворожі обстріли

Місто Чернігів залишилося без води, місце пошкодження мереж встановлюється.

Про цеповідомляє КП "Чернігівводоканал".

"Під час нічних ударів було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру. Через витоки було припинено водопостачання міста", - йдеться у повідомленні.

У "Чернігівводоканалі" повідомляють, що поки не усунуть порив, води не буде.

А також звертаються до місцевих жителів з проханням "повідомляти про пошкодження мереж для їх подальшого ремонту та відновлення водопостачання".