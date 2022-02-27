ДержНС Миколаївщини знешкоджує російські міни та снаряди. Рятувальники просять мешканців області залишатися в укриттях

Піротехніки Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області знешкоджують російські міни та снаряди та просять жителів області залишатися в укриттях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Згідно з повідомленням, піротехнічний підрозділ Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надає допомогу у ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

З місця бойового зіткнення по Центральному проспекту, 259 Миколаєва біля торгового центру "Делікатес" вилучено 23 одиниці артилерійських снарядів калібром 122 мм та 2 протитанкові гранати, які знищені у спеціально відведеному місці.

"Рятувальники Миколаївщини звертаються до всіх жителів! По можливості залишайтеся в укриттях, у разі виходу на вулицю будьте пильні, дивіться навколо себе, щоб ворожі "подарунки" не спричинили вибух і травмування!" - сказано у повідомленні.

У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета слід зателефонувати на спецлінії 101 або 102, вказуючи координати та місця виявлення, це дуже допоможе нашим піротехнікам. Категорично забороняється самостійно їх переміщати. У жодному разі не треба чіпати та підходити до них, це небезпечно.

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