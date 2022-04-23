Міноборони РФ заявляє лише про одного загиблого на крейсері "Москва"

У Міністерстві оборони Росії вперше визнали, що на ракетному крейсері "Москва" загинули та зникли безвісти члени екіпажу.

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Про це пишуть російські ЗМІ.

"Внаслідок пожежі 13 квітня ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження через детонацію боєзапасу. Спроби екіпажу загасити пожежу не привели до результату. У ході боротьби за живучість корабля загинув один військовослужбовець, ще 27 членів екіпажу зникли безвісти. Інших було евакуйовано з крейсера на кораблі Чорноморського флоту, що знаходилися в районі, і доставлені до Севастополя", - заявили у відомстві країни-агресора.

Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що цим єдиним загиблим виявився старший мічман, старшина котельної команди Іван Вахрушев. Його вже поховали.

У Міноборони додали, що абсолютна більшість офіцерського складу, мічманів та матросів контрактної служби крейсера "Москва" виявили бажання продовжити службу на кораблях Чорноморського флоту. А низка військовослужбовців, які побажали перевестись в інші гарнізони, продовжать службу на кораблях інших флотів.

При цьому в повідомленні Міністерства РФ не йдеться, що корабель був уражений ракетами "Нептун", а лише заявляють про "пожежу".

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що, за словами матері одного з матросів затонулого судна, внаслідок інциденту загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками.

Під час удару по крейсеру "Москва" на кораблі перебували 510 людей, з них, за українськими даними, росіяни змогли евакуювати лише 58 людей.

Культову фразу про "російський військовий корабель" при атаці на острів Зміїний адресували саме крейсеру "Москва".

Інформація, що його вразили українськими ракетами "Нептун", надійшла 14 квітня від Оперативного командування "Південь".

Цікаво, що крейсер затонув того дня, що й горезвісний "Титанік".

Кремль деякий час заперечував той факт, що "Москва" потонула, але згодом офіційно це визнав. Наразі флагман Чорноморського флоту РФ став підводною власністю України.

Нагадаємо, "Москву" збудували на Суднобудівному заводі імені 61 комунара в українському Миколаєві.