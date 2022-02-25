На Черкащині збили російський військовий літак

Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське Золотоніського району Черкаської області військовослужбовці української армії збили російський літак.

Про це повідомила речник обласної поліції Зоя Вовк, передає "Суспильне". За її словами, пілот встиг катапультуватись, зараз він розшукується.

Вовк зазначила, що літак упав поза населеним пунктом. На місці працюють правоохоронці.

У свою чергу один із мешканців Вознесенського розповів, що чув дві "бавовни", після яких з'явився дим.

Поліція Черкаської області просить місцевих звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо у тактичній чи військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами. Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста.

"Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження пілота. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, або помітите підозрілої особи за орієнтуванням, прохання звертатися до поліції за телефоном: "102"", – йдеться у повідомленні.

Раніше журналісти-розслідувачі Bellingcat повідомили, що з російського аеродрому в Пскові у напрямку Києва вилетіло 18 військових літаків ІЛ-76.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі . Вони використовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.