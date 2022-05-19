На Чернігівщині трактор підірвався на боєприпасі, через що водій отримав поранення ноги. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що у лісовому масиві в Чернігівському районі трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів на місце події виїхав розрахунок групи піротехнічних робіт ДСНС. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що зараз вкрай небезпечно:

- з'їжджати на узбіччя доріг;

- ходити в ліс, на водоймища, поля, де проводилися бойові дії;

- наближатися до розбитої ворожої техніки;

- заходити в покинуті споруди та будинки.

Якщо Ви помітили підозрілий предмет – не наближайтесь, а телефонуйте на лінію 101.

Нагадаємо, за прогнозами ДСНС, розмінування українських територій може зайняти від 5 до 10 років. На даний момент загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.