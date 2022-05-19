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На Чернігівщині трактор підірвався на боєприпасі
На Чернігівщині трактор підірвався на боєприпасі, через що водій отримав поранення ноги. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що у лісовому масиві в Чернігівському районі трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні", - сказано у повідомленні.
Згідно з ним, для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів на місце події виїхав розрахунок групи піротехнічних робіт ДСНС. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що зараз вкрай небезпечно:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- з'їжджати на узбіччя доріг;
- ходити в ліс, на водоймища, поля, де проводилися бойові дії;
- наближатися до розбитої ворожої техніки;
- заходити в покинуті споруди та будинки.
Якщо Ви помітили підозрілий предмет – не наближайтесь, а телефонуйте на лінію 101.
Нагадаємо, за прогнозами ДСНС, розмінування українських територій може зайняти від 5 до 10 років. На даний момент загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.