Наслідки ракетного удару РФ: у річці Іква амонію в 163 рази превищував норму

Через витік зі складу мінеральних добрив, пошкодженого російською ракетою, вміст амонію в річці Іква на Рівненщині перевищив норму в 163 рази. Про це повідомляє hromadske.

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Співробітники Держекоінспекції відібрали проби води в Ікві (притоці Південного Бугу) у п'яти точках для аналізу.

"Ми брали на вході в область, це села Сапановчик, Берег і спускалися по Ікві практично до Млинова. За Дубно вже не реєструвалося разюче перевищення будь-яких хімічних елементів. 6 квітня озвучили попередні результати досліджень, а тепер вже маємо розгорнутий аналіз", — наголосив заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Петро Колодич.

Перевищення амонію у 163 рази зафіксовано біля села Берег, а біля села Сапановчик у 49,7 раза перевищено нітрати.

"Також ми плануємо цього тижня відібрати ще проби води для контролю, хоч і так спостерігаємо за іншими службами, що вже немає перевищення і на сьогоднішній день вже немає загрози абсолютно ніякої", - зазначив заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Петро Колодич.

Але він закликав місцевих жителів поки що дотримуватися обережності.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Тернопільській області. Українська ППО збила ракету, але її уламки впали на склад мінеральних добрив.

Раніше під удар військ РФ потрапило ПАТ "Сумихімпром", внаслідок обстрілу було пошкоджено резервуар з аміаком.