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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область
Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
"У ворожий обстріл потрапив Синельниківський район. З РСЗВ агресор вдарив по Великомихайлівському товариству. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області. В одному із сіл у дворі приватного будинку загорівся сінник і трактор. Пожежа була загашена", - сказано в сообщении .
Попередньо постраждалих немає, масштаби руйнувань з'ясовуються.
Рятувальники просять мешканців не переміщатися селом, допоки не обстежать територію, оскільки там можуть залишитися небезпечні касетні елементи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 8 липня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Удари припали до двох громад – Апостолівської та Зеленодольської.