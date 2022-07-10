Окупанти обстріляли Дніпропетровську область

Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

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"У ворожий обстріл потрапив Синельниківський район. З РСЗВ агресор вдарив по Великомихайлівському товариству. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області. В одному із сіл у дворі приватного будинку загорівся сінник і трактор. Пожежа була загашена", - сказано в сообщении .

Попередньо постраждалих немає, масштаби руйнувань з'ясовуються.

Рятувальники просять мешканців не переміщатися селом, допоки не обстежать територію, оскільки там можуть залишитися небезпечні касетні елементи.

Нагадаємо, 8 липня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Удари припали до двох громад – Апостолівської та Зеленодольської.