- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Під завалами в Часовому Яру знайшли вже 30 загиблих
Кількість знайдених загиблими під завалами зруйнованого ракетним ударом РФ житлового будинку в місті Часів Яр на Донеччині, сягнула вже 30 людей.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомляє ДСНС України у Донецькій області.
"Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 30 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9 осіб, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
Від Головного управління залучено 56 чоловік та 9 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 9 липня, внаслідок ракетного обстрілу міста сталося руйнування двох п'ятиповерхових житлових будинків. Під завалами були десятки людей.