Під завалами в Часовому Яру знайшли вже 30 загиблих

Кількість знайдених загиблими під завалами зруйнованого ракетним ударом РФ житлового будинку в місті Часів Яр на Донеччині, сягнула вже 30 людей.

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Про це повідомляє ДСНС України у Донецькій області.

"Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 30 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9 осіб, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Від Головного управління залучено 56 чоловік та 9 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади.

Нагадаємо, що 9 липня, внаслідок ракетного обстрілу міста сталося руйнування двох п'ятиповерхових житлових будинків. Під завалами були десятки людей.