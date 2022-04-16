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По Львівщині завдали ударів російські літаки Су-35: злітали з білоруського аеродрому
16 квітня вранці літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. Винищувачі окупантів вилітали з аеродрому Барановичі в Білорусі.
Про це повідомляє голова Львівської ОДА Максим Козицький.
"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ знищили чотири крилаті ракети ворога", - повідомив Козицький.
Він наголосив, що винищувачі ворога злітали з білоруського аеродрому Барановичі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Цю інформацію підтверджує повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.
"Вранці, 16 квітня, з літаків Су-35 російських окупантів завдано ракетних ударів по Львівській області. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищено чотири крилаті ракети. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі." ''Дякуємо'' Білорусі за сприяння у доставці смертельних подарунків від рашистів", - йдеться у повідомленні.