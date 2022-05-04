Поліція встановила точну кількість загиблих у жорсткій ДТП на Рівненщині

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині загинули 26 людей: 24 пасажири та два водії. Щонайменше 12 людей від 17 до 69 років отримали травми.

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Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Дані трьох загиблих ще не встановлені, також поліція продовжує встановлювати особу вірогідного винуватця ДТП — водія Mercedes.

Як установив слідчий з ДТП, водій мікроавтобуса Mercedes, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу і в результаті зіткнувся з бензовозом.

Від сильного удару бензовоз вилетів на зустрічну смугу, в'їхавши в автобус Neoplan, і вибухнув. Водій бензовозу вижив, але перебуває у тяжкому стані.

Стало відомо, що 23 пасажири сіли в автобус у Києві, 5 пасажирів – у Житомирі, 5 пасажирів – у Рівному, 2 пасажири – у Новоград-Волинському.

Нагадаємо, потрійне ДТП сталося 3 травня о 19.20 на трасі "Київ — Чоп" на Рівненщині. Станом на ранок 4 травня рух цією трасою відновили.

За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3, статті 286 Кримінального кодексу України.