Пожежу на нафтобазі у Дніпропетровській області вдалося загасили тільки через 108 годин, - голова ОВА

Пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка сталася 18 червня через ворожі ракетні удари, вдалося загасити силами ДСНС тільки через 108 годин.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначається, що полум'я приборкували понад 108 годин.

"Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, що сталася через ворожі ракетні удари", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА наголосив, що внаслідок пожежі загинули 3 людей, ще 14 отримали опіки та поранення, 8 з них - у лікарні.

Нагадаємо, російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Наступного дня під час гасіння пожежі вибухнув резервуар з паливом, внаслідок чого є загиблі та поранені.