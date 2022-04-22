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Причинами падіння літака Ан-26 у Запорізькій області стали туман та політ на низькій висоті
Встановлено причини, з яких у районі Михайлівки на Запоріжжі впав літак АН-26. Одна з них – погодні умови, повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.
Літак АН-26 виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода та зазнав аварії.
Слідча група встановила, що причиною цього став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії.
Ан-26 - військово-транспортний літак вантажопідйомністю до 5500 кг .Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок падіння повітряного судна один пілот загинув, двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому нардеп від "Слуги народу" Федір Вениславський заявив, що літак - цивільний і жодного відношення до Збройних Сил не мав.
Нагадаємо, 21 квітня в Харківській області біля Ізюму українські військові збили літак армії РФ - винищувач-бомбардувальник Су-34.