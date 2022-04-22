Причинами падіння літака Ан-26 у Запорізькій області стали туман та політ на низькій висоті

Встановлено причини, з яких у районі Михайлівки на Запоріжжі впав літак АН-26. Одна з них – погодні умови, повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.

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Літак АН-26 виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода та зазнав аварії.

Слідча група встановила, що причиною цього став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії.

Ан-26 - військово-транспортний літак вантажопідйомністю до 5500 кг .

Внаслідок падіння повітряного судна один пілот загинув, двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому нардеп від "Слуги народу" Федір Вениславський заявив, що літак - цивільний і жодного відношення до Збройних Сил не мав.

Нагадаємо, 21 квітня в Харківській області біля Ізюму українські військові збили літак армії РФ - винищувач-бомбардувальник Су-34.