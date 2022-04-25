Прослужив менш ніж пів року: РФ втратила ще один корабель

Корабель прослужив лише 5 місяців, але одразу відремонтувати його неможливо через дефіцит запчастин.

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Сторожове судно "Расул Гамзатов", яке належить береговій охороні прикордонної служби ФСБ РФ, було серйозно пошкоджено під час буксирування Волго-Донським каналом в Азовське море з Каспійського. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на власні джерела.

Буксир, на якому переміщали сторожовий корабель, пошкодив його елементи гвинто-кермової групи. У результаті з ладу було виведено ліву лінію валів. Крім цього, буксир зігнув лопату лівого гвинта.

Як зазначає видання, корабель не вдасться швидко відремонтувати, оскільки РФ не має необхідних запчастин.

Корабель прослужив лише п'ять місяців. Станом на 21 квітня судно знаходилося у ростовському порту "Азов".

Нагадаємо, що силует потопленого ракетного крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ, на дні Чорного моря виявили з супутника.