Російські війська обстріляли Дарницький район Києва

Вранці 16 квітня російські війська завдали ракетного удару по Дарницькому району Києва.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста", - зазначив Кличко.

Наразі на місці працюють рятувальники та медики. Дані щодо постраждалих уточнюються.

"Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте будь ласка сигналами повітряної тривоги", - наголосив мер столиці.

Кличко вкотре закликав киян, які раніше виїхали та збираються повертатися до столиці, утриматися від цього та залишатися у безпечніших місцях.

Зазначимо, повітряну тривогу сьогодні вранці в Києві було оголошено о 5:21.

Нагадаємо, 15 квітня мешканці Києва та області чули вибухи. У ДП "Укроборонпром" повідомили, що цього дня близько 01:30 ночі Росія завдала ударів по одному з ракетних підприємств державного оборонно-промислового комплексу - ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар".