Російські загарбники знову обстріляли Миколаїв, є жертви

У ніч із 20 на 21 квітня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Миколаєва.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

За його словами, в результаті обстрілів поранення отримали троє людей, одна з яких пізніше померла в лікарні.

"Одна людина загинула. На операційному столі не змогли врятувати. Одна з трьох, які були поранені", – розповів Кім.

Глава ОДА додав, що зараз влада міста ліквідує наслідки нічного обстрілу.

Нагадаємо, вночі 19 квітня російські окупанти з артилерії вночі 19 квітня обстріляли Миколаїв.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе.

Пізніше війська РФ скинули бомбу на лікарню у місті Баштанка Миколаївської області.

Окупанти зруйнували відділення діалізу, приймальне відділення, а в операційній від удару вибило вікна.