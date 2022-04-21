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Російські загарбники знову обстріляли Миколаїв, є жертви
У ніч із 20 на 21 квітня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Миколаєва.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
За його словами, в результаті обстрілів поранення отримали троє людей, одна з яких пізніше померла в лікарні.
"Одна людина загинула. На операційному столі не змогли врятувати. Одна з трьох, які були поранені", – розповів Кім.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Глава ОДА додав, що зараз влада міста ліквідує наслідки нічного обстрілу.
Нагадаємо, вночі 19 квітня російські окупанти з артилерії вночі 19 квітня обстріляли Миколаїв.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе.
Пізніше війська РФ скинули бомбу на лікарню у місті Баштанка Миколаївської області.
Окупанти зруйнували відділення діалізу, приймальне відділення, а в операційній від удару вибило вікна.