Росіяни направили "ГРАДИ" на Запорізьку АЕС, - МВС

Російські війська повернули системи реактивного залпового вогню "ГРАД" у бік Запорізької АЕС і готові розпочати її обстріл.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Російські війська підходять до Енергодару і починають розміщувати "ГРАДИ" на Енергодар та Запорізьку АЕС. Відповідні відомства України вже звернулися до міжнародних співтовариств про те, що є величезна загроза, що російські окупанти можуть почати обстріл Запорізької АЕС. Ми, звичайно ж, не допустимо цього і буде робити все, щоб знищити ворога, але ми маємо бути готовими до всіх», - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", - наголосив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - наголосив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.