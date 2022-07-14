Росіяни завдають авіаційних ударів і наступають, а пенсіонерів залучають до розбирання завалів, - Луганська ОВА

По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

"Через невеликі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська і відкрити шлях на Бахмут, тому і знищують усе, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії продовжуються", - зазначив Гайдай.

За його словами, багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення.

"Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів. За нашою інформацією, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян. Це із 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо. Втім, окупаційною владою вже прийнято постанову, яка "…дает право пенсіонерам принимать участие в работах временного характера…" Тобто, зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без "дозволу" цього робити було неможна. Знайшли робочу силу", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, ЗСУ знищила російські військові склади з боєприпасами у Кадіївці та Луганську.