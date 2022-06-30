Росіяни знову обстріляли Сумщину: під ворожим обстрілом опинилися дві громади

Армія Російської Федерації 30 червня обстріляла території Білопільської та Новослобідської громад Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, 20 мінометних пострілів", - поінформував він.

Також о першій годині дня, в районі села Бояро-Лежачі Новослобідської громади було зафіксовано 15 кулеметних пострілів.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, в Охтирському районі Сумської області 22 червня автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території. Після прибуття вибухотехніків та слідчих пролунав другий вибух, внаслідок чого є поранені та один загиблий.