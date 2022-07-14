США закликали громадян терміново залишити Україну через ризик ракетних ударів у будь-якому місці

Посольство США в Україні закликає американських громадян не в'їжджати на територію України, а тих, хто вже в ній перебуває, самостійно залишити країну через загрозу ракетних атак. Про це йдеться у випущеному ним 14 липня оголошенні.

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Хоча з моменту російського вторгнення 24 лютого інформація щодо відвідування України на сайті дипустанови кілька разів оновлювалася, таке оголошення з акцентом на ракетну загрозу стало першим у своєму роді.

"Уникайте масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи її західні регіони... Ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження", - наголошується в ньому.

Посольство закликає дізнатися розташування найближчого сховища або захищеного місця, і у разі мінометного та/або ракетного обстрілу слідувати інструкціям місцевої влади та негайно шукати де сховатися.

"Якщо ви відчуваєте, що ваше поточне місце розташування більше не є безпечним, вам слід ретельно оцінити потенційні ризики, пов'язані з переїздом в інше місце", - радять дипломати.

У разі гучного вибуху або включення сирен вони закликають негайно шукати укриття, а у разі знаходження всередині будівлі спуститися на найнижчий рівень із найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон та отворів; закрити всі двері і сісти біля внутрішньої стіни, далеко від вікон та отворів.

У разі знаходження на вулиці людям радять негайно шукати укриття у міцній конструкції; а якщо це неможливо, то лягти і закрити голову руками.

"Майте на увазі, що навіть якщо ракета або дрон, що летить, будуть збиті, уламки, що падають, становлять значний ризик. Після нападу тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними повідомленнями в основних ЗМІ", - кажуть в американському посольстві.

Там також закликали своїх громадян тримати напоготові план на випадок непередбачених обставин, який не залежить від допомоги уряду США.

Підкреслимо, що така заява дипустанови була зроблена після ракетного удару по Вінниці вранці в четвер, через яку загинули, за останніми даними, 23 особи, включаючи трьох дітей, а ще 66 було госпіталізовано.