У Києві горів готель — евакуювали близько 100 людей (ФОТО, ВІДЕО)

У п'ятницю, 6 травня, у Голосіївському районі столиці України сталася велика пожежа в готелі, розташованому на вулиці Бродівській. Про це повідомляє ДСНС.

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Зайнялася триповерхова будівля, полум'я поширилося на покрівлю. Площа пожежі досягла 2000 кв. м.

Було евакуйовано 98 людей.

Завдяки оперативним діям рятувальників врятували чотири будівлі та недобудований корпус, що знаходиться поруч.

Пожежу повністю ліквідовано.

Раніше пожежі на Київщині виникали через обстріл російськими військами. Так, великий спалах був на нафтобазі в Калинівці.