У Києві на Троєщині сталась пожежа, яку вже видно з кількох районів

У суботу, 25 червня, на київській Троєщині сталася пожежа, полум’я від якої вже можна побачити з різних районів міста, повідомляє канал "Реальний Київ". Вогонь спалахнув у двоповерховій будівлі СТО. Жертв та постраждалих немає.

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Над місцем загоряння здійнявся чорний густий дим. Очевидці повідомляють про звуки вибухів, які лунають з будівлі, охопленій вогнем.

Площа загоряння, за даними каналу, становить 600 квадратних метрів, а пожежі вже присвоїли найвищий ранг складності. Сильний вітер швидко розніс дим від вогню іншими районами Києва. На місці події вже працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Опісля 17:00 у ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували. Внаслідок пожежі пошкоджено 2 поруч розташованих автомобіля. На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

Нагадаємо, що і в окупованому Маріуполі четвертий день поспіль горить законсервований сміттєвий полігон, який розносить дим та сморід по Приморському району міста. Російські окупанти жодних заходів для локалізації або тушіння не приймають. Вони просто не мають для цього потужностей.