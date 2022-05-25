У США в школі в Техасі хлопець вчинив стрілянину: загинули 19 дітей та 2 дорослих

У вівторок, 24 травня, в США озброєний 18-річний чоловік вчинив стрілянину в початковій школі міста Увальде, внаслідок якої загинули 19 дітей та 2 дорослих, близько десятка поранених доправили до лікарні.

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Про це повідомляють американські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, після нападу стрілець забарикадувався у будівлі школи, пізніше його затримала поліція. Згодом з'явилося повідомлення, що злочинця застрелив поліцейський.

Стрілком виявився 18-річний учень середньої школи Ювальда Сальвадор Рамос. Відстрілюючись, Рамос смертельно поранив двох поліцейських офіцерів.

Місто Увальде, де розігралася кривава трагедія, розташоване за 50 кілометрів від мексиканського кордону. Приблизно 90 відсотків учнів школи мають латиноамериканське походження, майже стільки ж належать до економічно неблагополучних сімей.

За останніми даними, які оголосив сенатор від штату Техас Роланд Гутьєррес, посилаючись на дані місцевої поліції, жертвами вбивці стали 19 дітей та 2 дорослих.

Губернатор штату Грег Ебботт повідомив, що злочинець діяв один і був озброєний, ймовірно, автоматичною гвинтівкою та пістолетом.

Мотиви цього нападу, що став найкривавішим за останні роки, поки невідомі.

У США оголосили жалобу за жертвами стрілянини. Відповідне розпорядження підписав президент Джозеф Байден. Усі державні прапори, зокрема над Білим домом, цього дня будуть приспущені.