Українська влада встановила загибель у Маріуполі ще 21 дітини та поранення 48

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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При цьому 21 дитина з цього числа загинула у Маріуполі. Зокрема, під час обстрілу Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років.

Також внаслідок обстрілів військовими РФ Маріуполя отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років. Крім цого, стало відомо, що у травні в результаті обстрілів окупантами міста Лиман загинуло чотири дівчинки.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню "Град" села П'ятницьке та селища Малинівка Харківської області отримали поранення троє дітей віком три місяці, 11 та 17 років. А 14 червня від уламків ворожої ракети в Золочеві Львівської області постраждало немовля.

Таким чином, станом на ранок 15 червня постраждалими в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ вважаються 892 дитини. З них 313 дітей загинуло та 579 було поранено.

Зокрема, у Донецькій області таких випадків зафіксовано 291, у Харківській - 169, у Київській - 116, у Чернігівській - 68, у Луганській - 54, у Херсонській - 52, у Миколаївській - 48, у Запорізькій - 30, у Сумській - 17. Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 1985 закладів освіти, з них 194 зруйновано повністю.

Водночас у Харківській обласній прокуратурі в середу повідомляють про більшу кількість постраждалих через війну з Росією дітей у регіоні: зокрема, загинуло там вже 45 дітей, а поранено було 128.

Зазначимо також, що за словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, його вsдомство розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тисяч українців, причому 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.