Українські десантники звільнили низку населених пунктів на півдні України

Підрозділи 80 десантно-штурмової бригади ЗСУ звільнили низку населених пунктів на півдні України. Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ України.

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"Підрозділами 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ була проведена блискуча операція зі знищення сил підрозділів ЗС РФ. Враховуючи певні обставини, ми не можемо докладно розкривати хід проведення даної операції. Проте зазначимо, що діяли львівські десантники дуже успішно", — йдеться у повідомленні.

У ході операції були заздалегідь проведені необхідні заходи щодо виявлення та придушення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об'єктів супротивника. Після цього штурмовими підрозділами були проведені наступальні дії.

Отримавши значні втрати, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати, залишаючи зайняті позиції. Внаслідок цього львівські десантники звільнили від окупації кілька українських населених пунктів.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали два ракетні удари по ворожому крейсеру "Москва". Виникнення пожежі підтвердили й у Міноборони РФ.

При цьому радник президента Зеленського Олексій Арестович заявив, що внаслідок ракетного удару крейсер затонув.