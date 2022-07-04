Засудив Путіна. НАЗК вперше виключило зі списку кандидатів на санкції бізнесмена РФ

Нацагентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) вперше виключило російського бізнесмена зі списку кандидатів на санкції, повідомили в НАЗК. Ця особа, прізвища якої не називають, засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ.

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"Особа, яка раніше була ідентифікована НАЗК як кандидат на санкції та її прізвище опубліковано на сайті "Війна&санкції", сама звернулась до НАЗК із проханням виключити її зі списку", – розповідають у Нацагентстві.

Компанія входить до десятки найбільших за виручкою в сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків до російського бюджету, чим фактично фінансує тероризм, додали в НАЗК.

Інші 16 тис. кандидатів, які ще мають шанс не потрапити під міжнародні санкції, можуть знайти себе в списку на сайті "Війна&санкції".

Частина визначених НАЗК кандидатів уже опинилась під міжнародними санкціями. Серед них низка керівників державної компанії "Ростех":

член правління та заступник гендиректора Ігор Зав’ялов;

заступник гендиректора Максим Виборних;

директор із внутрішнього аудиту Наталія Смирнова.

"Названі особи вже потрапили до санкційного списку США. Якби вони заздалегідь звільнилися зі своїх посад, то мали б шанс уникнути санкцій та арешту активів", – наголосили в НАЗК.

Принагідно нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем запровадження Євросоюзом сьомого пакету санкцій проти Росії.